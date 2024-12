La giovane esercitava la prostituzione e, sotto falso nome, si spostava di località in località per sfuggire alla cattura

Una ventisettenne di nazionalità straniera, condannata per associazione a delinquere, traffico di essere umani ed evasione, è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Castrovillari che hanno operato in collaborazione con i colleghi della squadra Mobile della Questura di Cosenza.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Cracovia, in Polonia. La donna, secondo quanto riferito, esercitava la prostituzione e, sotto falso nome, si spostava di località in località per sfuggire alla cattura. Le indagini condotte, non senza difficoltà dal personale della Squadra mobile cosentina e del Commissariato di Castrovillari hanno consentito di individuare l'abitazione dove la ventisettenne viveva, per poi procedere all'esecuzione del mandato d'arresto europeo.