Torna il carcere il super pentito di ‘Ndrangheta Franco Pino. L’uomo è stato arrestato dopo una condanna definitiva in merito all’omicidio Lenti-Gigliotti avvenuto oltre 40 anni fa. Stessa sentenza riservata a Francesco Patitucci, ritenuto attualmente il capo delle cosche “confederate” all’ombra della Sila nell’area urbana bruzia. A quest’ultimo, tra le altre cose, già a dicembre erano stati inflitti 20 anni di carcere nell’ambito dell’inchiesta Reset.

La condanna definitiva per Franco Pino arriva dalla Corte di Cassazione che ha confermato gli 8 anni inflitti per l'omicidio di Fracesco Lenti e Marcello Gigliotti. A dare la notizia la Gazzetta del Sud. Furono due delitti efferati, tanto che il primo fu decapitato e il secondo torturato prima di essere ucciso. La cosca all'epoca retta dal super pentito "con gli occhi di ghiaccio" imputava loro di non rispettare regole comuni, di agire come meglio ricredevano e con una violenza inaudita.