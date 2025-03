La polizia lo ha rintracciato a casa di una parente, la quale è stata denunciata a piede libero per procurata inosservanza di pena. L’uomo, un 58enne, è coinvolto nell’operazione Elkraa

È scattata questa notte l’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un cinquantottenne di Marina di Gioiosa Ionica, Salvatore Femia, irreperibile dal 4 marzo scorso.

Era latitante da dieci giorni circa, da quando cioè era stato emesso dal procuratore generale di Reggio Calabria il provvedimento di esecuzione della pena a dieci anni di reclusione a cui l’uomo era stato condannato in via definitiva.

Le accuse a suo carico riguardano il coinvolgimento in una più ampia associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con base operativa nella Locride - attiva tra febbraio 2005 e aprile 2008 - all’interno della quale il ricercato era inserito quale partecipe.

L’indagine, denominata operazione Elkraa, collegata con l’operazione Chiosco grigio, era stata condotta dal Goa del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro e coordinata dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria e, nel 2009 si era conclusa con l’arresto di 26 persone.

Nei giorni scorsi, appresa la notizia dell’esecutività della sentenza, Femia avrebbe fatto perdere le proprie tracce sottraendosi a diversi tentativi di notifica del provvedimento.

Gli uomini della Squadra mobile, a stretto contatto con il procuratore generale della Repubblica e coordinandosi anche con la Procura distrettuale reggina, hanno avviato le ricerche concentrandosi suoi luoghi abitualmente frequentati dal ricercato.

Questa notte, dopo aver verificato che l’uomo fosse ospite di una parente nel territorio di Marina di Gioiosa, i poliziotti hanno dato via al blitz che si è concluso con la cattura di Salvatore Femia e la denuncia a piede libero per la parente, indagata per procurata inosservanza di pena.