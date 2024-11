E'accaduto a Gioiosa Jonica, nel reggino. Padre e figlio sono stati sorpresi dai carabibieri mentre erano intenti a confezionare la cocaina in sacchetti di plastica

Gioiosa Jonica - Un uomo, Cosimo Damiano Celestino, di 49 anni, ed il figlio Francesco (23), sono stati arrestati dai carabinieri a Gioiosa Jonica per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari hanno sorpreso padre e figlio mentre stavano confezionando in sacchetti di plastica 75 grammi di cocaina. Sul tavolo della cucina è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione in ottone e 280 banconote.