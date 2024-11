Da quando sotto il peso delle piogge la strada provinciale 93 che congiunge Martirano Lombardo, Martirano e Conflenti allo svincolo autostradale è crollata ed è stata interdetta al traffico, nonostante le ripetute sollecitazioni nulla è cambiato.

Ora le difficoltà logistiche si sommano anche a quelle per raggiungere l’Uccp di Conflenti dove vengono effettuate le vaccinazioni. A denunciarlo è il gruppo consiliare di minoranza del comune di Martirano Lombardo “Uniti possiamo”, il quale ha scritto una lettera al presidente facente funzioni Nino Spirlì, a quello della Provincia Bruno e al sindaco di Martirano Lombardo.

«Notevoli – si legge in una nota - i disagi provocati agli abitanti del luogo per raggiungere il posto di lavoro oltre che ai mezzi di emergenza che, sono costretti, a percorrere percorsi alternativi notevolmente più lunghi e disagiati con importanti perdite di tempo. In particolare, il gruppo Uniti Possiamo, segnala il disagio che sono costretti a subire gli ultraottantenni che, per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, devono recarsi l’Uccp di Conflenti».