L'uomo, originario di Lamezia, è stato trasferito in ospedale. Indagano i carabinieri sulla dinamica dei fatti

Nel corso della notte, nel territorio di Conflenti (Catanzaro), un uomo di 36 anni originario di Lamezia Terme, durante il tentativo di furto all’interno di un ristorante, è stato sorpreso da un parente dei proprietari dell’esercizio, il quale, con una pistola detenuta legalmente, ha esploso due colpi, uno dei quali ha raggiunto all’addome il soggetto.

Il ladro, a bordo di un automezzo del quale è stato denunciato nottetempo il furto, si era recato presso la struttura e si era introdotto furtivamente, illuminando gli ambienti con una torcia per asportare denaro ed altri beni. I rumori e le luci sospette hanno probabilmente allarmato i residenti e determinato gli eventi per come al momento ricostruiti.

Quest’ultimo, trasportato presso l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, non è in pericolo di vita. È stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, del Gruppo di Lamezia Terme e della Compagnia di Soveria Mannelli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, stanno ricostruendo la dinamica esatta dei fatti anche attraverso accurati rilievi tecnici sul luogo interessato.