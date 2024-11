Vincenzo Agosto è il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. L'avvocato succede alla presidenza ad Antonello Talerico, di recente approdato in Consiglio regionale. Per il ruolo di vicepresidente è stata designata Mariagemma Talerico. È stato, inoltre, nominato l'avvocato Vincenzo Matacera in qualità di segretario e Daniele Rodotà nella funzione di tesoriere. Le votazioni per il rinnovo degli organi sono avvenute nelle scorse settimane.