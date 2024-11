Sono attualmente 11 in totale i positivi dopo una festa di compleanno avvenuta a Platania. Lo comunica il sindaco Michele Rizzo che per precauzione la scorsa settimana ha emesso un’ordinanza di rinvio dell’anno scolastico negli istituti di ogni ordine e grado. Ai quattro soggetti la cui positività aveva trovato riscontro con tampone molecolare nei giorni scorsi, oggi se ne aggiungono altri sette tra partecipanti all’evento e parenti stretti.

«Tutti coloro che hanno partecipato alla festa o che hanno avuto contatti, in un modo o in un altro, con i partecipanti, hanno l'obbligo di non sottovalutare la questione e di avvisare, responsabilmente, il proprio medico di Medicina Generale, che prenderà le decisioni del caso», afferma il primo cittadino.