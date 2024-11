Un grave incidente stradale si è verificato questa notte sulla statale 106 tra i comuni di Botricello e Cropani nel Catanzarese. Lo scontro violentissimo è stato tra una vettura ed uno scooter. Due i ragazzi coinvolti nel sinistro: un 21enne che conduceva la vettura s.t. (non in pericolo di vita), ed un 18enne Raffaele Gnutti alla guida dello scooter che, purtroppo è morto sul colpo proprio a pochi metri dalla propria abitazione. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 per prestare soccorso e la polizia per effettuare i rilievi del caso.