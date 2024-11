Disagi e allagamenti in tutta la Regione. Il sindaco della città pitagorica ha ordinato la chiusura delle scuole

Continua l'allerta meteo su tutta la Regione. Nello specifico, la protezione Civile ha lanciato, fino alle 20 di oggi, l'allerta 1 per "precipitazioni intense" nei comuni di Petronà, Cerva, Trebisacce, Plataci, Castroregio, Alessandria del Carretto, Albidona. L'allerta 2, invece, è stata lanciata per Roccabernarda e Rocca Imperiale.

Scuole chiuse a Crotone - Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha ordinato per oggi 8 settembre 2016 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune, compreso l'asilo comunale, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

Frane e disagi nel Reggino - La provincia di Reggio conta i danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni. Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per contrastare frane e allagamenti. La zona più colpita è certamente quella di Gioia Tauro dove, in ausilio alle unità del comando locale, è dovuta intervenire una squadra mandata direttamente da Reggio. Il capoluogo di provincia però non è stato risparmiato: nella strada che conduce alla frazione collinare di Valanidi è caduta una frana, ostruendo completamente al traffico la carreggiata in entrambi i sensi di marcia e isolando gli abitanti del luogo. I vigili del fuoco sono già al lavoro per rimuoverla. Già ripristinata la viabilità a Cataforio dove una frana di minori dimensioni si era riversata sulla strada. Nemmeno la zona jonica del reggino è stata risparmiata dalle forti piogge: problemi a Condofuri e Melito Porto Salvo per alcuni allagamenti delle abitazioni al piano strada e a Locri e Gioiosa dove alcuni cavi elettrici hanno preso fuoco dopo essersi staccati a causa del vento.