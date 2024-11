Le imprese avrebbero impiegato manodopera a nero e non attuando le misure di sicurezza previste. I militari hanno così elevato sanzioni amministrative per circa 30 mila euro e denunciato i responsabili

Un’operazione finalizzata alla repressione del lavoro nero è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo insieme ai colleghi del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro di Cosenza: i militari hanno effettuato una serie di verifiche per contrastare violazioni delle norme sulla sicurezza e la regolarità delle assunzioni, anche allo scopo di prevenire eventuali infortuni ed incidenti sul lavoro.

In particolare sono stati controllati cantieri attivi nel territorio di Bonifati e nella vicina frazione di Cittadella del Capo: tre le imprese risultate irregolari in quanto avrebbero impiegato manodopera a nero e non attuando le misure di sicurezza previste. I militari hanno così elevato sanzioni amministrative per circa 30 mila euro e deferito in stato di libertà i responsabili.