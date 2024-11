Nella giornata di ieri nel corso di un'attività di controllo del territorio i carabinieri delle stazioni di Squillace e Catanzaro Santa Maria, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno fermato due giovani di cui uno minorenne. Il maggiorenne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e quindi segnalato alla prefettura come assuntore. La situazione del minore, invece, beccato con diversi involucri per oltre 12 grammi della stessa sostanza ha portato i militari ad una perquisizione domiciliare. E in effetti gli accertamenti hanno dato ragione ai carabinieri, che, una volta giunti nell'abitazione hanno trovato 250 grammi di marijuana, 16 piante alte circa 1 metro e 20 centimetri e 25 grammi di semi di canapa, nonché una bilancia. Alla fine della perquisizione ad assumersi la responsabilità del tutto è stato il padre del ragazzo, F.B., di 65 anni, già noto alle forze dell'ordine proprio per problemi legati agli stupefacenti, che è stato tratto in arresto.