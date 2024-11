Serrata attività condotta dalla Polizia municipale. Allontanate due famiglie straniere

Il sindaco Mario Occhiuto lo aveva anticipato di recente che la priorità d’azione nel Centro storico sarebbe stata incentrata sulla messa in sicurezza dei luoghi e sul rispetto delle regole connesso proprio alla tutela della vita delle persone.

Da questo indirizzo è scaturita la specifica attività della Polizia municipale guidata dal comandante Gianpiero Scaramuzzo, con interventi avviati già dalla settimana scorsa attraverso un’intensa opera di monitoraggio effettuato dalla sezione della Polizia giudiziaria di via Bendicenti, diretta da Luca Tricò. E questa mattina, in particolare, l’impegno degli uomini della Municipale è stato caratterizzato da una ricognizione nel rione Casali, in via Marini Serra (conosciuta come la Garrubba), in Vico I, Vico II, nel quartiere di Santa Lucia e in via Messer d’Andrea.

Il fenomeno principale che è stato registrato nell’ambito dei controlli riguarda l’occupazione illegale di bassi ed edifici, abitati in maniera abusiva da persone di etnia rom. Sono state così allontanate due famiglie romene dopo aver provveduto a contattare i rispettivi proprietari degli alloggi occupati (non sarebbe altrimenti possibile sgomberare gli abusivi dagli alloggi privati). Si tratta di misure che fungono da deterrente anche per quei proprietari di abitazioni che, non rispettando le leggi, percepiscono denaro per affitti in nero.

Contestualmente, sempre nell’ambito dell’operazione odierna, la Polizia giudiziaria ha sequestrato cinque contatori elettrici per furto di energia ai danni dell’Enel, per cui sono stati denunciati 9 cittadini romeni. Inoltre, è stato ricontrollato lo stato del Palazzetto dello Sport di Casali che era stato recentemente sgomberato da occupazioni abusive.

A cominciare da questi interventi, si proseguirà poi nei prossimi giorni con ulteriori accertamenti sulle proprietà dei magazzini e degli appartamenti per denunciare all’Ufficio delle Entrate gli eventuali proprietari che, affittando senza regolari contratti di locazione, risultino evasori fiscali. Contestualmente, l’assidua azione della Polizia municipale nel Centro storico interesserà la bonifica dalle carcasse di automobili, l’occupazione di suolo pubblico e la viabilità.