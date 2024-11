Per l'intera giornata di ieri si sono intensificati i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine. In particolare, il dispiegamento di uomini e mezzi da parte del comando provinciale dei carabinieri ha interessato le zone costiere del catanzarese, mete durante il weekend di Ferragosto, di bagnanti e turisti. Nell’ambito dei servizi, svolti in orario diurno e notturno, sono state controllate oltre 250 persone e 100 veicoli.

Soverato

Durante la notte di Ferragosto a Soverato la locale compagnia ha disposto, ad esempio, la chiusura per 5 giorni di due locali notturni all'interno del quale erano in corso serate con musica e clienti intenti a ballare infrangendo così le norme anti covid. A Nocera Terinese, a seguito di un sinistro stradale, un soggetto è risultato essersi messo alla guida in stato di ebrezza. Fortunatamente l’incidente ha causato danni alle sole autovetture. Ulteriori 20 sanzioni per varie violazioni al codice della strada tra divieti di soste, sorpassi non consentiti ed irregolarità varie.

Gizzeria

A Gizzeria invece, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, un uomo originario di Lamezia Terme è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 30 grammi circa di sostanza stupefacente nonché denaro contante. I militari sono stati inoltre impegnati nei controlli agli esercizi pubblici, numerosi i locali interessati anche al fine di verificare il possesso della certificazione verde, anche su richiesta degli stessi titolare delle attività. Numerosi gli interventi su richiesta al numero di emergenza 112 per ausilio o soccorso anche per i molteplici incendi registrati sul territorio di competenza.

Sellia Marina

Intensificati i controlli anche da parte della compagnia di Sellia Marina. Sono stati sottoposti a verifiche circa trecento soggetti, in alcuni casi travati in possesso di strumenti atti ad offendere e di sostanza stupefacente. Tra questi vi sono anche due automobilisti che, oltre alla segnalazione amministrativa al Prefetto, hanno subito il ritiro della patente di guida, così da scongiurare ulteriore pericolo per gli utenti della strada. Il monitoraggio ha riguardato anche alle aree della Presila, ove i servizi hanno fatto da deterrente a nuovi incendi boschivi.