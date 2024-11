Di diversa natura i reati contestati da parte dei militari dell'Arma: guida sotto effetto di alcol e droga, detenzione di cocaina, tentati furti di auto, in supermercato e in una farmacia comunale

I carabinieri della compagnia di Taurianova nel Reggino, nel corso di controlli sul territorio, hanno arrestato una persona, sanzionandone altre diciotto per reati vari. Il nucleo radiomobile ha deferito all’autorità giudiziaria tre cittadini di nazionalità romena per tentato furto di autovettura in flagranza di reato nei pressi di un supermercato.

Sempre per il reato furto, è stata denunciata anche una donna di Taurianova per avere tentato di sottrarre alcuni prodotti esposti sugli scaffali di una farmacia comunale. Inoltre, durante i controlli predisposti lungo le arterie viarie principali e nelle zone urbane del territorio di competenza della Compagnia di Taurianova, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà nove conducenti che, sottoposti all’alcol-test o all’analisi per l’assunzione di stupefacenti alla guida, sono risultati non in regola con quanto previsto dal Codice della strada, con conseguente ritiro della patente di guida e il sequestro dell’autovettura.

Ancora, i militari dell'Arma hanno scoperto e denunciato per lesioni personali e omesso soccorso un trentenne di San Martino di Taurianova che, dopo aver causato un incidente stradale in cui è rimasta ferita una persona, è scappato senza prestargli soccorso. Inoltre, due persone sono state denunciate per detenzione abusiva di un coltello a serramanico, mentre a Molochio, i militari hanno arrestato un pregiudicato e ne hanno denunciato un altro. I due sono stati trovati fuori dalle rispettive abitazioni in cui erano ristretti per disposizione dell' autorità giudiziaria.

Infine, nel corso di alcune perquisizioni domiciliari, eseguite con la collaborazione dei "Carabinieri cacciatori" e del gruppo cinofilo, un pregiudicato è stato trovato in possesso di cocaina, e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.