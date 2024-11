Case di riposo non autorizzate e ambulatori medici abusivi sono stati scoperti dai Carabinieri del nucleo per la tutela della salute in una serie di controlli svolti in diverse città italiane nelle strutture sanitarie. I militari di Reggio Calabria hanno denunciato alla Procura della Repubblica un medico che aveva aperto un ambulatorio medico privo di qualsiasi atto autorizzativo e in cui venivano eseguite prestazioni di diagnostica, ginecologia e piccoli interventi chirurgici senza che vi fosse mai stato un controllo dell'autorità sanitaria.