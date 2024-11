A Mileto, nel Vibonese, uomo è stato denunciato dalla polizia di Stato poiché trovato in possesso di circa 50 grammi, suddivisi in dosi, di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento della droga che poi avrebbe immesso sul mercato. A Vibo Valentia, invece, i militari hanno fermato un uomo che, all’esito delle operazioni di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, suddivisa in più involucri con il tipico materiale per il confezionamento.

Altri 5 individui, inoltre, sono stati trovati, nel centro cittadino, in possesso di diverse dosi di marijuana e segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla ricostruzione dei canali di approvvigionamento della droga sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.