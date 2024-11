Nel corso delle operazioni svolte dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia insieme al personale del Commissariato di Serra San Bruno, negli scorsi giorni, è stata notata una abitazione sospetta per attività di traffico di sostanze stupefacenti, pertanto è stata effettuata una perquisizione dei locali rinvenendo della cocaina in forma solida, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi da predisporre per la successiva vendita.

A seguito di un controllo, presso lo Stadio Luigi Razza, durante l’incontro calcistico di finale regionale dilettanti fra Gioiese e Promosport Lamezia, un uomo è stato trovato in possesso di un fumogeno all’ingresso del settore ospiti dell’impianto sportivo, pertanto l’artifizio veniva sequestrato. Entrambi i soggetti venivano denunciati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, che ha coordinato l’attività di polizia giudiziaria.

Inoltre, durante il servizio di monitoraggio delle aree più sensibili al degrado urbano e allo spaccio di droga in tutta la provincia vibonese, gli agenti della Squadra Mobile, collaborati dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno e dal Posto Fisso di Tropea segnalavano alla locale Prefettura 5 soggetti per detenzione per uso personale di marijuana.