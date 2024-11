Sono due i giovani che sono stati tratti in arresto a Catanzaro nel corso dei servizi antidroga predisposti dalla compagnia carabinieri di Catanzaro, i militari della stazione di Santa Maria e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con l’ausilio delle Unità Cinofile dei Carabinieri di Vibo Valentia e della Guardia di Finanza di Lamezia Terme.

Si tratta, in particolare, di P.S. 24enne incensurato e G.G.30enne con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Il primo individuo, sottoposto a controllo presso la propria abitazione, nonostante avesse negato ripetutamente di detenere sostanze illecite, è stato trovato in possesso di 2 barattoli contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 40 grammi, di cui uno occultato tra numerosi altri oggetti posti su una mensola della camera da letto ed un altro ben riposto all’interno di un armadio. Oltre allo stupefacente, è stato recuperato anche un bilancino di precisione.

Il secondo individuo, invece, invitato a consegnare spontaneamente eventuali sostanze, ha fatto rinvenire una busta in cellophane contenente marijuana, per un peso totale di 75 grammi. Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, sono state trovate 22 dosi termosaldate della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 7 grammi e 9 dosi di cocaina dal peso totale di 3 grammi. Rinvenuti anche 2 bilancini di precisione e oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due giovani, terminate le formalità di rito, sono stati temporaneamente sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

l.c.