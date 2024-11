Possesso di stupefacenti e furto di energia elettrica i reati contestati. Trenta persone controllate, oltre 200 grammi di hashish e 10 di cocaina le sostanze rinvenute

Sei persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro nel corso di un controllo straordinario del territorio che ha portato anche al controllo di trenta persone e al sequestro di 200 grammi di hashish e 10 di cocaina.

Nelle ultime ore i militari dell'Arma hanno svolto diversi controlli che hanno portato all'arresto di sei persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Nello specifico, un cittadino marocchino di 18 anni è stato arrestato nei pressi dei giardini di San Leonardo di Catanzaro, luogo frequentato solitamente dai giovani.

Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish divisi in tredici dosi. I duecento grammi di hashish e i dieci grammi di cocaina sono stati, invece, rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in viale Isonzo, dove sono stati arrestati G.B., 30 anni, e la compagna, A.V., 26- La droga e' stata rinvenuta in un mobiletto vicino la porta di ingresso dell'appartamento. Tre, infine, le persone arrestate per furto di energia elettrica nella zona di viale Isonzo.