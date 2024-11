Attività disposta dalla Questura. Si va dal furto aggravato da parte di una minore a minacce per liti condominiali

La Polizia di Stato, nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio predisposto in sede di tavolo tecnico ed in esecuzione delle direttive impartite dal questore Luigi Liguori, ha effettuato, nella serata di ieri, controlli straordinari del territorio con gli operatori della Squadra volanti e del Reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale.

In particolare sono state controllate e identificate circa 150 persone e 60 autoveicoli, i controlli alle persone sottoposte agli obblighi di legge sono stati 55. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata denunciata una ragazza minorenne per furto aggravato in un'attività commerciale in corso Mazzini.

Due cittadini stranieri, un albanese ed un serbo, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per la mancata esibizione dei documenti d'identità prevista dall'art. 6 comma 3 del Dlg 286/98 ed al momento sono in corso attività d'indagine per definirne la regolarità sul territorio nazionale. Inoltre nella stessa giornata di ieri è stata denunciata una donna per minacce aggravate conseguenti a delle liti condominiali.