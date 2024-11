Un 53enne è stato trovato in possesso di materiale esplodente per il quale si è reso necessario l’intervento degli artificieri

Controlli straordinari della polizia nel cosentino, nel corso delle festività di Pasqua, che hanno portato a due arresti, effettuati nel rossanese.

Un uomo di 53 anni, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di materiale esplodente detenuto illegalmente. Si tratta di fuochi pirotecnici di vario genere, in grande quantità, che hanno richiesto l'intervento degli artificieri per la loro messa in sicurezza. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, già in altre occasioni era stato trovato in possesso di materiali esplodenti, custoditi nella propria abitazione. Inoltre, è stato anche accertato che si era abusivamente allacciato alla rete elettrica.

Il secondo arrestato è un pakistano di 41 anni, accusato di furto di generi alimentari e resistenza a pubblico ufficiale.

La polizia, nel corso di controlli stradali, ha elevato poi 43 contravvenzioni e sequestrato 7 veicoli.