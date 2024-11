E' il bilancio dell'attività della polizia stradale di Vibo Valentia impegnati nei primi mesi dell'anno in un altro scontro frontale sulla SS18, provocato da un conducente in stato d'ebbrezza e nel salvataggio, sull'A3, di un cane abbandonato che avrebbe potuto causare incidenti.

Poteva finire in tragedia la distrazione di un automobilista vibonese di 82 anni che a bordo di una fiat 500 ha percorso contromano il tratto autostradale dell'A3. L'anziano è stato bloccato dagli agenti della polizia stradale di Vibo Valentia, diretti dal comandante Pasquale Ciocca, all'altezza dello svincolo autostradale di S. Onofrio, al km 349.



La folle marcia dell'ottantaduenne diretto a Lamezia Terme, ha provocato due incidenti stradali. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. Illesi i conducenti delle due vetture coinvolte nel sinistro. L'anziano conducente è stato sanzionato con una multa salata, fermo del veicolo e revoca definitiva della patente di guida.



Sempre nei primi giorni del nuovo anno gli agenti della polstrada di Vibo Valentia sono intervenuti sul luogo di un altro incidente verificatosi lungo il tratto della SS 18, poco distante dall’aeroporto di Lamezia Terme. In questo caso 5 le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, dopo lo scontro con un'altra vettura che avrebbe invaso la corsia opposta. Il conducente del mezzo , un uomo di 41 anni, agente di commercio di Roma, è risultato positivo al controllo etilometrico per cui è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e confisca del veicolo. Sempre agli agenti della Polstrada la segnalazione di un cane che girovagava in autostrada. La bestiola è stata recuperata nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio. L'animale, spaventato ed infreddolito, si è lasciato catturare dagli agenti che lo hanno trasportato fuori dall’autostrada dove è stato rifocillato. Successivamente è stato affidato ad una struttura specializzata in attesa di un nuovo padrone magari con una sensibilità diversa rispetto a quello che lo ha abbandonato.