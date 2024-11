Dopo cinque mesi dal rapimento in Siria delle due ragazze italiane appare su Youtube il video della richiesta di aiuto

“Siamo Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, Supplichiamo il nostro governo ed i loro mediatori di riportarci a casa prima di Natale – così hanno pronunciato vanessa Marzullo e Greta Rampelli, le due ragazze italiane rapite in Siria il 31 luglio - Siamo in grande pericolo e possiamo essere uccise. Il nostro governo ed i mediatori sono responsabili delle nostre vite”. Le due ragazze, una di Cosenza, sono apparse in un video di Youtube, con a dosso una veste nera e un velo che lasciano scoperti solo il volto e le mani, una tiene un voglio con la scritta 17/12/14 wednesday, l’altra lancia un breve messaggio di aiuto in inglese.



Nonostante la date del 17 dicembre, il messaggio è apparso su Youtube solo ora.

Le due ragazze, andate in Siria nell’ambito di un progetto umanitario, sarebbero prigioniere di Al Nusra, un gruppo legato ad al Qaeda. «E' vero, abbiamo le due donne italiane... perché il loro paese sostiene tutti gli attacchi contro di noi in Siria», ha detto all’agenzia stampa tedesca Dpa Abu Fadel, un esponente del gruppo legato ad al Qaeda che opera in Siria e Libano confermando l’autenticità del video.

Greta, 20 anni e Vanessa , 21 anni di Cosenza, si trovavano in Siria nell’ambito del progetto Horryaty, da loro fondato ma, dopo tre giorni dal loro arrivo nel paese, sono state rapite e, solo ora, si è riuscito ad avere notizie.



“Non ci sono parole, dopo aver visto quel video io non ho parole”. Commenta Salvatore Marzullo, il papà di vanessa dopo aver visti il video che mostra sua figlia in grave difficoltà. “Certo che ho visto il video, ma per noi - dice all’Adnkronos - non cambia niente. Non ci sono parole, non voglio commentare quelle immagini. Il video sembrerebbe autentico. “La Farnesina - spiega il papà di Vanessa - sta lavorando, loro stanno continuando il loro lavoro”.