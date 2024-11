Pluripregiudicato incastrato dai carabinieri. Aveva anche prelevato del denaro al bancomat

I carabinieri della stazione di Corigliano Calabro hanno arrestato e posto ai domiciliari F.D.M. di 27 anni, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Castrovillari. E’ accusato di ricettazione ed uso di carte di credito oggetto di furto, con cui l’arrestato ha compiuto anche diversi prelievi di denaro contante.

Il malvivente riconosciuto da alcune immagini della videosorveglianza

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di furto sporta da un cittadino al quale erano state sottratte alcune carte di credito dalla propria autovettura. Dagli accertamenti bancari i carabinieri ne verificavano l’utilizzo dopo il furto per compiere prelievi di denaro contante allo sportello bancomat di un’agenzia della frazione Schiavonea. Grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza i militari riconoscevano un pluripregiudicato di Corigliano Calabro, gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di misure di prevenzione personale. Gli elementi raccolti hanno indotto la procura a chiedere l’arresto del 27enne, istanza accolta dal giudice per le indagini preliminari.