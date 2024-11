Carabinieri in azione con posti di blocco e verifiche amministrative. Un arresto

Un uomo di 35 anni, con diversi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano nell’ambito di una più ampia operazione di controllo del territorio finalizzata a prevenire e contrastare le attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nel giardino della sua abitazione, nascosti in una balla di fieno, circa 15 grammi di marijuana già confezionata e pronta per essere ceduta. Trovati e sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Altre otto persone, durante alcune verifiche effettuate attraverso posti di blocco situati in prossimità di locali notturni, sono state denunciate per vari reati tra i quali anche la detenzione abusiva di armi e munizioni.



Nelle stesse ore i carabinieri di Corigliano eseguivano anche numerosi accertamenti negli esercizi commerciali di diverse zone del centro storico e dello scalo, a seguito delle quali venivano riscontrate irregolarità sulla normativa dei diritti d’autore per la diffusione a pubblico di incontri calcistici od altri eventi sportivi, nonché violazioni sulla somministrazione di bevande alcoliche.