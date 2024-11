L'incidente ieri sera a Corigliano, sulla strada provinciale che porta a Schiavonea. La vittima era molto nota anche per l'impegno politico. Il maestro è morto sul colpo.

Corigliano (CS) - Angelo Foggia, 64anni, è stato travolto ieri sera dalla Bmw guidata da M.A., 67anni, originario di Trani, da tempo trasferitosi in città. L'impatto è stato molto violento, tanto che Foggia è deceduto subito dopo l'impatto. L'investitore è stato trasportato in ospedale perchè in evidente stato di choc. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono già in corso.



Foggia era molto noto a Corigliano, per via della sua attività da maestro elementare, da giornalista pubblicista, e in politica. Era stato anche assessore allo sport.