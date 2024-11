La tragedia è avvenuta in località Apollinara. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe capovolto addosso al pensionato finendo in un canale di scolo

CORIGLIANO (CS) – Tragedia a Corigliano. Una scena, purtroppo, vista e rivista nelle campagne calabresi. Un pensionato di 83 anni, Luciano Patitucci, è morto schiacciato dal peso del trattore mentre lavorava sul proprio terreno agricolo. La tragedia è avvenuta in località Apollinara, nel comune di Corigliano Calabro. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finito in un canale di scolo. Il trattore si è capovolto schiacciando Patitucci.