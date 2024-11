Altri interventi sono stati attuati per alcune ambulanze rimaste bloccate, soprattutto nel centro storico della cittadina jonica. Abbondante nevicata anche a Cosenza dove, comunque, non si segnalano particolari criticità

A Corigliano Calabro i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere gli occupanti di un'auto condotta da un uomo che stava accompagnando la moglie, in attesa di partorire, in ospedale. Altri interventi sono stati attuati nella notte per alcune ambulanze rimaste bloccate dalla neve caduta, soprattutto nel centro storico della cittadina jonica.

Calabria nuovamente sotto la neve. Cosenza e Catanzaro imbiancate

Nell'hinterland cosentino la neve caduta da ieri sera ha raggiunto anche i 30 centimetri. Manto bianco anche su Cosenza città dove, al momento, non si segnalano particolari difficoltà e la viabilità è discreta tranne che in alcune contrade più distanti dal centro cittadino.



Francesco Pirillo