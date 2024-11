In base a quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri indagano per stabilire la dinamica dell'incidente

Un adolescente di 14 anni è rimasto ferito in seguito alla caduta dal secondo piano di un fabbricato di via Fausto Gullo, una traversa della centralissima via Fontanelle dell'area urbana di Corigliano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane - messo in punizione dai genitori- si trovava all'interno dell'abitazione quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dal balcone andando a sbattere su un'auto sottostante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno effettuato i rilievi del caso. L'adolescente è stato trasportato all'ospedale di Corigliano-Rossano, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato numerose fratture. Non verserebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.