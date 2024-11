Effettuato l’esame autoptico sul corpo di Lorenzo Monaco, il 38enne deceduto in uno scontro stradale avvenuto nelle ultime ore lungo la statale 106 Jonica all’altezza del centro commerciale I Portali.

L’uomo a bordo di una Bmw si è scontrata con una Tiguan volkswagen il cui conducente risulta ora iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale. La procura della repubblica del tribunale di Castrovillari ha conferito l’incarico per l’autopsia al dott. Walter Caruso, specialista di anatomia patologica, fissando in 60 giorni il termine per il deposito della consulenza.

Il conferimento dell’incarico è avvenuto alla presenza delle parti, tra cui l’avvocato Francesco Nicoletti, nominato dai familiari della vittima. Domani, venerdì 4 marzo, la Procura procederà a conferire l’incarico all’ingegnere Fausto Carelli Basile per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Intanto oggi si terranno i funerali.