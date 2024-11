Riverso a terra, privo di sensi, e tracce di sangue sul petto. Sono queste le condizioni in cui i carabinieri del nucleo operativo di Corigliano hanno rinvenuto pochi minuti fa un 40enne, con precedenti per droga, in via Tirana a Corigliano.

Sul posto si sono portati, dopo alcune segnalazioni, i militari che hanno subito allertato i sanitari del 118 in poco tempo giunti sul posto. Secondo quanto emerge, dalle prime testimonianze, pare che l’uomo improvvisamente durante una corsa si sia accasciato a terra a causa di un malore. È stato trasferito d’urgenza all’ospedale spoke di Corigliano-Rossano.