L’ingresso non è consentito in coppia ma per una persona alla volta e non entrerà chi ha più di 37,5 di febbre

In emergenza coronavirus si intensificano i controlli a Corigliano-Rossano con l’attività di check-in a cura dei volontari della Protezione Civile che presidieranno anche l’ingresso dell’ospedale Guido Compagna (oltre al presidio ospedaliero dello Spoke e dell’Asp). Anche qui non entrerà chi ha più di 37,5 di febbre. L’ingresso non è consentito in coppia ma per una persona alla volta. Il servizio è partito nel primo pomeriggio di ieri, martedì 24 marzo.

È quanto fa sapere l’assessore alla protezione civile Tatiana Novello ribadendo che l’obiettivo è quello di garantire un maggiore monitoraggio e controllo degli accessi.

Le associazioni di volontari coinvolte nell’iniziativa, insieme al gruppo comunale di Protezione civile, sono Era e Lipambiente che affiancheranno i volontari della Croce Rossa nel servizio pre-triage. Disciplineranno gli accessi, evitando quelli superflui e misurando la temperatura col termometro infrarossi.

