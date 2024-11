Isolata un'area periferica del rossanese per mancanza di energia elettrica. Non si registrano fortunatamente però gravi danni

Il maltempo ha colpito anche l’area jonica del cosentino. I danni tuttavia sono contenuti. Isolata per qualche ora contrada Amica, zona periferica del rossanese dove il forte vento ha abbattuto un palo di energia elettrica e per circa tre ore i residenti ne sono stati privati. Allagamenti in più parti del territorio ma senza gravi disagi. Qualche danno invece è stato riscontrato in aree private.

Le forti raffiche hanno travolto l’area cimiteriale di Rossano: danni alle tombe a causa degli alberi che non hanno retto alla forza del vento. Momentaneamente il servizio è stato sospeso al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza dell’area.