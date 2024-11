Disagi per pazienti e familiari. In corso una riunione operativa alla presenza del direttore sanitario reggente dello spoke

Sistema informatico in tilt all’ospedale spoke di Corigliano Rossano. Disagi per l’utenza costretta ad attendere ore ed ore per il pagamento del ticket. Nel presidio di Rossano alcuni pazienti riferiscono che il personale addetto procede ugualmente alla compilazione della modulistica e al versamento con il metodo tradizionale (a mano), mentre a Corigliano attendono il ripristino del sistema informatico.

I medici, dal canto loro, non procedono ad effettuare le visite se non previo l’esibizione dell’avvenuto pagamento. Lunghe attese per anziani e pazienti con gravi disagi. È in corso una riunione operativa alla presenza del direttore sanitario reggente dello spoke Gianfranco Greco.