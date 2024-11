Auto in fiamme allo scalo di Corigliano, nei pressi delle case popolari: si tratta di una Fiat 600, andata completamente distrutta dalle fiamme. Il mezzo era parcheggiato in via Gronchi, una traversa di via Metaponto. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Si indaga sulla matrice che si presuppone essere dolosa. I militari hanno assunto le prime informazioni.