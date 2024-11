Non si placa la scia di fuoco a Corigliano-Rossano: altre due auto in fiamme nella notte in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a pochi passi dalla caserma della compagnia dei Carabinieri di Corigliano. Carbonizzati due mezzi: una fiat panda e una smart. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Appare certa la matrice dolosa. I militari hanno assunto le prime informazioni e sentito i proprietari dei mezzi riconducibili a un unico nucleo familiare.