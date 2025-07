Ennesimo incidente sulla statale 106 nel tratto tra Rossano e Corigliano. Per cause ancora tutte da decifrare, si sono scontrate due auto. Il bilancio al momento sarebbe di due feriti e sul luogo dell’impatto – il bivio di contrada Boscarello, alle porte di Corigliano scalo – si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Per via dell’intervento del velivolo e dei mezzi di soccorso (il 118 e le forze dell’ordine) il transito sull’arteria è rimasto bloccato per diversi minuti, nei due sensi di marcia, e vista l’ora ed il periodo, si sono formate lunghe code creando disagi alla circolazione locale ed a media percorrenza.