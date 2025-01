Notte di paura in contrada Frasso, allo scalo di Rossano, dove un'auto è stata avvolta dalle fiamme. L'incendio, avvenuto intorno alle 3,30 in via Magna Grecia, ha avuto come bersaglio una Mercedes parcheggiata ai margini della strada.

Il veicolo appartiene a M.V., un giovane di 27 anni, che si è ritrovato vittima di un episodio che sta assumendo i contorni di un atto doloso. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, che hanno domato il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, giunti immediatamente sul luogo per effettuare i rilievi del caso. Tra le prime misure adottate, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti proprio sulla via, nella speranza di individuare elementi utili a chiarire la dinamica dell’incendio e risalire ai responsabili.

L’ipotesi di una matrice dolosa prende sempre più corpo, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Si cerca di capire se il gesto possa essere legato a questioni personali del proprietario o a un episodio isolato di vandalismo.