È lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a Corigliano Rossano, business ben consolidato e radicato in città. Nelle ultime ore i militari del Comando provinciale di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità rumena, bracciante agricolo, in piena attività di smercio.

Il pusher non è sfuggito all’attenzione delle fiamme gialle di Rossano che hanno subito sottoposto a controllo l’autovettura e perquisito l’abitazione. Sono stati rinvenuti due involucri contenenti complessivamente circa 30 grammi di marijuana, parte della quale suddivisa in dosi pronte per la cessione, unitamente ad oltre 500 semi di canapa indiana, alcuni bilancini di precisione, una grossa scimitarra con lama lunga circa 40 centimetri, una pistola scacciacani completa di munizionamento e 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto il frutto dell’attività di spaccio. Tutto materiale sottoposto a sequestro. L’indiziato dovrà rispondere di traffico illecito di sostanze stupefacenti.