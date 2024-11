Chiara la matrice dolosa, il rogo si è esteso a una macchina parcheggiata vicino. L'episodio in un momento difficile per la città, contrassegnato da una serie di atti intimidatori

Auto in fiamme in pieno giorno nel centro storico di Rossano, in via San Bartolomeo. Si tratta di un’alfa Romeo 156 riconducibile a un noto pregiudicato. Appare chiara la matrice dolosa. Le fiamme si sono estese a una Fiat Punto parcheggiata vicino. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri della compagnia di Rossano.

L’episodio accade in un momento difficile per la città contrassegnato da una serie di azioni intimidatorie da botta e risposta tra aggressori e vittime a ruoli alterni. La città è da giorni presidiata da uomini delle forze dell’ordine. La lotta interna intestina continua.

