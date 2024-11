L'incendio è avvenuto in via Caboto: distrutta una Fiat 500. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi ad altri veicoli e alle abitazioni vicine

Momenti di paura nella notte in via Caboto, nella zona urbana di Rossano, dove un’auto ha preso fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 2, quando una Fiat 500, parcheggiata lungo la strada, è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato intensamente per domare l'incendio e impedire che si propagasse ad altri veicoli o abitazioni vicine. Nonostante il tempestivo intervento, l'auto è andata distrutta. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e non si esclude la matrice dolosa dell’incendio. Le dinamiche e le circostanze del rogo sono attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando a tutto campo per risalire alle cause del gesto. Al momento, nessuna pista viene esclusa, e si attendono ulteriori sviluppi dalle analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.