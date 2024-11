Auto in fiamme nella notte nella zona di via Gramsci a Corigliano Rossano, una traversa della centralissima via Fontanelle. Si tratta di una Fiat Punto colpita dalle fiamme nella parte del vano anteriore. Sono stati rinvenuti segni che riconducono all’ipotesi dolosa.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Sul fronte delle indagini i militari hanno assunto le prime informazioni in ambienti che ruotano attorno al bracciantato agricolo. La scia di auto incendiate non si arresta: nelle ultime 72 ore tre mezzi sono stati colpiti dal fuoco.