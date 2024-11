Ieri in due episodi sono stati aggrediti una ragazza di 18 anni, trasportata in ospedale in ambulanza, e un adolescente. I militari al lavoro per identificare i colpevoli

Nell'area urbana di Corigliano, in piazza Salotto, una baby gang ha gettato l'intera comunità nella paura e nello sgomento. I carabinieri hanno intrapreso indagini approfondite per mettere fine a questa spirale di violenza. Ieri, la baby gang ha agito in due momenti distinti, portando a termine aggressioni brutali che hanno scosso la tranquillità del centro urbano.

Nel primo caso, una giovane ragazza di soli 18 anni è stata violentemente aggredita, riportando ferite lacero-contuse che hanno richiesto il suo trasporto in ospedale tramite un'ambulanza. Nel secondo episodio, un adolescente è stato preso di mira e colpito a calci e pugni, causando ulteriori preoccupazioni tra la comunità giovanile.

La crescente paura tra i ragazzi di Corigliano è palpabile, mentre le famiglie si interrogano su come proteggere i propri figli da questa ondata di violenza. I carabinieri stanno lavorando instancabilmente per identificare e arrestare i membri di questa baby gang, assicurando così che la pace e la sicurezza possano essere ripristinate in questa tranquilla comunità. La speranza è che questi sforzi possano garantire un futuro migliore per tutti i giovani di Corigliano. Necessario anche potenziare il servizio di pattugliamento in un territorio particolarmente esteso.