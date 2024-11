Blitz nel borgo marinaro di Schiavonea, dopo l'irruzione degli agenti di polizia un giovane si dà alla fuga l’altro mentre l'altro finisce in manette

Blitz nel borgo marinaro di Schiavonea. Sei poliziotti in azione in via Celvio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Finisce dietro le sbarre F.O., 42 anni, coriglianese. Ad operare il personale della polizia giudiziaria del Commissariato di pubblico sicurezza di Corigliano-Rossano. Tutto ha inizio da una intensa attività investigativa fatta di pedinamenti e appostamenti. I protagonisti erano già tenuti sotto osservazione.

I poliziotti notano un’autovettura con alla guida un giovane (A.B.) che si avvicina all’ingresso di una abitazione, per poi fermarsi davanti al portone di ingresso dove viene raggiunto dal 42enne (F.O.). Qui avviene lo scambio: una bustina termosaldata contenente cocaina dietro il corrispettivo di una banconota di 50 euro. Poi l’irruzione degli agenti: uno si dà alla fuga, l’altro viene fermato e sottoposto a perquisizione.

Rinvenute due dosi di cocaina e un coltello a serramanico. Nell’abitazione sono stati trovati altri otto involucri di polvere bianca. Per F.O., dopo le formalità di rito, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.