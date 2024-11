Crescono i contagi e di pari passo si accentuano i controlli al fine di contrastare gli indisciplinati e la dominante superficialità. Nell’area urbana di Corigliano è stata sospesa nelle ultime ore un’attività di una pizzeria – rosticceria che somministrava alcolici in violazione di tutte le disposizioni vigenti in tema di contenimento del Covid-19. Colpito un assembramento di persone, circa 10, nei pressi di un esercizio commerciale che in quel momento poteva esercitare solo asporto. E invece, somministrava birre ed alcol regolarmente, come se nulla fosse.

All’arrivo dei carabinieri il gruppo si è dileguato ma sono in corso indagini attraverso il reperimento delle immagini del servizio di videosorveglianza al fine di pervenire alla identificazione di ogni singolo soggetto. I militari hanno, nel frattempo, identificato il titolare a cui sono state contestate le violazioni per l’apertura del locale oltre l’orario consentito, la somministrazione e consumazione di bevande da parte di clienti nei pressi del suo locale. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste, è scattata la sospensione dell’esercizio commerciale, in attesa che la Prefettura di Cosenza decida sul periodo di chiusura dell’attività.