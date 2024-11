La struttura ricettiva si trova in contrada Amica. Al momento dello scoppio del rogo non c'erano ospiti all'interno della struttura

In fiamme il tetto in legno di un agriturismo di contrada Amica nell’area urbana di Rossano. Al momento del rogo nella struttura non c’erano ospiti. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno operato su una delle tre villette a schiera colpita dal fuoco.

Secondo quanto emerge, almeno per il momento, si esclude la matrice dolosa. Non sono stati rinvenuti elementi tali da suffragare tale ipotesi. Prende invece corpo la tesi secondo cui il rogo sia stato dovuto al surriscaldamento eccessivo di una guaina dei cavi presenti. Si è successivamente provveduto alla messa in sicurezza della struttura ricettiva.