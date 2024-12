L’episodio si è verificato in montagna, ai confini col comune di Acri. L’uomo è ricoverato in ospedale: è fuori pericolo

Un incidente di caccia si è verificato ieri nelle montagne di Corigliano, al confine con Acri. Durante una battuta, un colpo d’arma da fuoco è partito accidentalmente, ferendo alla schiena un cacciatore sessantenne.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni e trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno confermato che, nonostante la gravità della ferita, è fuori pericolo.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corigliano Centro, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Come accennato, da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, il colpo sarebbe partito in modo accidentale da uno dei fucili del gruppo di cacciatori.

Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali responsabilità e accertando il rispetto delle norme di sicurezza previste durante l’attività venatoria.