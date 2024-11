L’uomo si trovava in auto quando è arrivata una scarica di pallettoni sparati da persone a bordo di un altro veicolo. In corso le indagini dei carabinieri

Scarica di pallottole ieri ad Apollinara, zona periferica di Corigliano, dove un commercialista è stato vittima di un agguato che, fortunatamente, non ha avuto il tragico esito previsto. I malviventi, a bordo di un veicolo, hanno sparato contro l’auto del professionista utilizzando un fucile caricato a pallettoni.

Secondo le prime sommarie informazioni, l’agguato è avvenuto mentre il commercialista si trovava ad Apollinara, dove l’auto è stata presa di mira da uno o più assalitori. Nonostante la fallita intimidazione, l'uomo ha prontamente dato l’allarme e, fortunatamente, è rimasto illeso.

Le indagini sono state immediatamente avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che stanno raccogliendo testimonianze e prove, tra cui i filmati delle telecamere di sorveglianza, per cercare di risalire agli autori dell’agguato. Al momento, non è chiaro se l’agguato sia legato all’attività professionale della vittima, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. Nonostante il fallimento del colpo, il gesto resta inquietante e le forze dell'ordine sono determinate a fare luce sulla vicenda, per identificare e punire i responsabili di questa minaccia alla sicurezza pubblica.