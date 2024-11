Controlli a tappeto lungo la costa jonica di Corigliano Rossano. Il Commissariato di Polizia ha condotto un'ampia operazione volta a combattere l'immigrazione clandestina. Gli sforzi congiunti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano, del reparto Cinofili della Questura di Vibo Valentia e del personale dell'Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica della Questura di Cosenza hanno portato a una serie di controlli mirati.

Eseguite ispezioni di 12 unità abitative, 3 veicoli e 50 persone di nazionalità extracomunitaria. L'obiettivo principale era identificare e mettere sotto la lente le attività legate all'immigrazione clandestina. Durante i controlli, i poliziotti hanno individuato diversi soggetti che non erano in possesso di documenti di riconoscimento già sottoposti a ulteriori verifiche presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza per determinare la loro situazione legale.

L'operazione ha portato anche alla scoperta di sostanze stupefacenti di tipo oppiaceo con un peso complessivo di 50 grammi successivamente sequestrata.